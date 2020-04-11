Источник: в Серии А могут играть без зрителей до начала следующего года

Матчи чемпионата Италии могут проходить при пустых трибунах до начала 2021-го года.

Фото: Twitter

Как сообщает в Twitter спортивный журналист Танкреди Палмери, ссылаясь на источники в правительстве, в Италии запретят проводить футбольные матчи со зрителями как минимум до января 2021 года.



После 26-ти туров в турнирной таблице итальянской Серии А лидирует туринский "Ювентус", набравший 63 очка.



В настоящий момент матчи чемпионата Италии по футболу приостановлены из-за пандемии коронавируса.



Италия - центр распространения коронавирусной инфекции в Европе. На сегодняшний день на Апеннинском полуострове выявлено более 150 000 случаев заражения вирусом COVID-19. 19 468 человек погибло.



Общее число зараженных в мире превысило отметку в 1 780 000 человек. Более 108 000 человек скончалось.