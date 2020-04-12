Джанлука Виалли одержал победу над раком

Экс-форвард сборной Италии Джанлука Виалли сообщил, что вылечился от рака поджелудочной железы.

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"Я в порядке. В декабре я завершил 17-месячный курс химиотерапии, состоявший из двух циклов, один из которых продолжался восемь месяцев, второй — девять. Это было тяжело физически и морально даже для такого сильного человека, как я.



Анализы не показали никаких признаков болезни. Восстановить своё здоровье — значит снова смотреть на себя в зеркало, видеть, как растут волосы, не рисовать брови карандашом. Мне очень повезло по сравнению со многими другими", — приводит слова Виалли Daily Mail.



Джанлука Виалли выступал за "Кремонезе", "Сампдорию", "Ювентус" и "Челси". Также на его счету 59 матчей и 16 голов в составе сборной Италии, с которой он выигрывал бронзу чемпионата мира 1990 и чемпионата Европы 1988.



Виалли был играющим тренером в "Челси", а также какое-то время тренировал английский "Уотфорд".



В последние годы Виалли работал экспертом на итальянском спортивном телевидении.