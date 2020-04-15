"Парма" объявила о корректировке зарплат в команде

"Парма" на своем официальном сайте сообщила, что из-за пандемии коронавируса игроки, тренерский штаб, персонал клуба и спортивный директор добровольно приняли решение отказаться от выплаты зарплат за апрель.



Напомним, "Парма" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 35 очков.



На сегодняшний день известно, что в Италии выявлено более 160 тысяч случаев заражения коронавирусом.