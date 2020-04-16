По информации Milan News 24, руководство киевлян готово вести переговоры по переходу 21-летнего защитника. Сообщается, что сумма трансфера не должна превысить 15 миллионов евро.
Ожидается, что содействие в переговорах может оказать экс-игрок "Милана" Андрей Шевченко, который в настоящее время возглавляет сборную Украины по футболу.
В нынешнем сезоне на счету Дениса Попова 2 гола в 16-ти матчах за "Динамо" во всех турнирах. Футболист выступал за всевозможные юношеские и молодёжные сборные Украины, а в 2019-м году, в составе команды Украины до 20 лет, стал победителем молодежного чемпионата мира.
Transfermarkt оценивает украинского защитника в 1,3 миллиона евро.
"Милан" хочет приобрести защитника киевского "Динамо"
Фото: ФК "Динамо" Киев
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