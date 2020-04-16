Каннаваро рассказал, что мечтает возглавить "Наполи"

Главный тренер "Гуанчжоу Эвергранд" Фабио Каннаваро сообщил, что мечтает однажды возглавить "Наполи".

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"Я начал тренировать пять лет назад, и мечтаю однажды поработать в отличной команде. "Наполи" — одна из них. Мне повезло играть под руководством лучших тренеров за последние 50 лет, и я надеюсь взять что-нибудь от каждого из них.



В тот день, когда я решу вернуться в Европу, надеюсь, буду к этому готов. Я всегда скучал по Неаполю, я уехал оттуда в 21, но с этим городом я очень близок.



Я жил во многих городах по всему миру, но в конечном итоге я окажусь в Неаполе. Когда я был ребенком, я мечтал стать символом "Наполи", —цитирует Каннаваро Sport Mediaset.



Фабио Каннаваро работает главным тренером с 2014-го года. В его послужном списке китайские клубы, сборная Китая, а также "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.



Каннаваро начинал свою игровую карьеру в "Наполи" и провёл за неаполитанский клуб 68 матчей, в которых забил один мяч.



В 2006-м году Каннаваро стал чемпионом мира в составе сборной Италии и получил Золотой мяч. Отметим, что с тех пор никто из защитников не удостаивался этой награды. На его счету 136 матчей за "скаудру адзурру".