"Я начал тренировать пять лет назад, и мечтаю однажды поработать в отличной команде. "Наполи" — одна из них. Мне повезло играть под руководством лучших тренеров за последние 50 лет, и я надеюсь взять что-нибудь от каждого из них.
В тот день, когда я решу вернуться в Европу, надеюсь, буду к этому готов. Я всегда скучал по Неаполю, я уехал оттуда в 21, но с этим городом я очень близок.
Я жил во многих городах по всему миру, но в конечном итоге я окажусь в Неаполе. Когда я был ребенком, я мечтал стать символом "Наполи", —цитирует Каннаваро Sport Mediaset.
Фабио Каннаваро работает главным тренером с 2014-го года. В его послужном списке китайские клубы, сборная Китая, а также "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.
Каннаваро начинал свою игровую карьеру в "Наполи" и провёл за неаполитанский клуб 68 матчей, в которых забил один мяч.
В 2006-м году Каннаваро стал чемпионом мира в составе сборной Италии и получил Золотой мяч. Отметим, что с тех пор никто из защитников не удостаивался этой награды. На его счету 136 матчей за "скаудру адзурру".
Каннаваро рассказал, что мечтает возглавить "Наполи"
Главный тренер "Гуанчжоу Эвергранд" Фабио Каннаваро сообщил, что мечтает однажды возглавить "Наполи".
Фото: Twitter
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