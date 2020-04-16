В Италии зрителям запретят посещать стадионы до марта 2021 года

Запрет на посещение матчей будет действовать еще почти год из-за пандемии коронавируса.
Фото: Stadiumtour.ru
Об этом сообщает AS.

Ранее появилась информация, что полуфинальные матчи Кубка Италии могут состояться 27 мая. Сейчас итальянские футбольные чиновники рассматривают такой вариант. Также известно, что при положительном сценарии команды начнут тренироваться 4 мая, а встречи возобновятся с конца месяца.

В Италии 168 941 подтвержденных случаев COVID-19, более 22 тысяч человек умерло. Во всем мире заражено более 2,1 миллионов, более 145 тысяч скончалось.

Чемпионаты по футболу в европейских странах на паузе из-за пандемии коронавируса. РПЛ возобновится не ранее 31 мая.


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Теги: Серия А Коронавирус
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