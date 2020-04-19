Экс-директор "Милана": зависть богов стоила нам победы в финале ЛЧ 2005

Экс-директор " Милана " Сильвано Рамачьони вспомнил финал Лиги чемпионов 2005-го года, в котором миланцы проиграли "Ливерпулю" в серии пенальти

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"Что случилось в Стамбуле в том финале против "Ливерпуля"? Было ли ощущение в перерыве, что команда думает, что уже победила? Я бы сказал, что было бы слишком легко допустить эту мысль. Я по-прежнему убежден, как уже неоднократно говорил ранее, что только зависть богов стоила нам победы в том финале.



Мы провели экстраординарный первый тайм, не было никаких предпосылок к тому, что произошло потом за 6 минут второго тайма. Я до сих пор помню тот сэйв Дудека после удара Шевченко на последних минутах дополнительного времени. Сумасшествие.



К сожалению, так сложилось. Я до сих пор помню, что мне потребовались антидепрессанты в ночь после игры, потому что не мог уснуть. Я не мог поверить в случившееся", — цитирует Рамачьони Milan News.



Напомним, что в финале ЛЧ 2005-го года "Милан" вёл после первого тайма со счётом 3:0, но "Ливерпуль" сумел сравнять счёт во втором тайме и одержать победу со счётом 3:2 в серии пенальти.