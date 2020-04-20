Защитник "Лацио" Ачерби: мне кажется, что мы вернемся к проведению матчей не ранее, чем через три месяца

Защитник "Лацио" Франческо Ачерби сообщил, что футболисты готовы доиграть текущий сезон.



"Хочу, чтобы сезон завершился как можно скорее и мы начнем новый. Может быть даже во время перерывов на матчи сборных. Я являюсь членом правления профсоюза игроков, и мы хотим возобновления матчей. Но это нужно сделать так, чтобы все были в безопасности. Поэтому мне кажется, что мы вернемся к проведению матчей не ранее, чем через три месяца", - цитирует Ачерби Football Italia.



Чемпионат Италии, как и другие европейские лиги был приостановлен на неопределенное время из-за пандемии коронавируса.



"Лацио" после 26 туров занимает второе место в Серии А, отставая от лидирующего "Ювентуса" на одно очко.



На данный момент в стране зафиксировано около 179 тысяч случаев заражения коронавирусом.