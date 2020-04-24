Президент "Лацио": футбол индустрия, которая дает деньги. Будут последствия, если не перезапустим сезон

Президент "Лацио" Клаудио Лотито объяснил, чем чревато досрочное прекращение сезона.

Отметим, что ранее Серия А выступила за то, чтобы доиграть текущий сезон.



На данный момент на территории Итали зафиксировано почти две сотни тысяч заражений коронавирусом.



- Мы ведем речь о рисках, которые существуют, если сезон не возобновится. Те, кто выступают против возобновления сезона, явно не знают, о чем говорят.



Футбол — это индустрия, которая дает деньги. Поэтому мы должны учитывать последствия, если не перезапустим сезон, — приводит слова президента TG Regione.