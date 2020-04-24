Об этом сообщает Tuttosport.
По информации источника, Криштиану Роналду пообещал руководству остаться в команде еще на два года.
Таким образом 35-летний португалец намерен до конца отработать действующее соглашение.
Ранее итальянские СМИ сообщали об интересе к игроку "ПСЖ".
В текущем сезоне Роналду забил 25 голов в рамках 32-х встреч.
Роналду пообещал руководству "Юве" остаться в клубе до 2022 года
Стало известно о планах главной звезды итальянского чемпионата.
Фото: Rusfootball.info
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