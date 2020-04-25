Кака: не планировал сделать так, чтобы фанаты "Милана" полюбили меня

Бывший футболист "Милана" Кака рассказал о своем отношении к болельщикам итальянского клуба.

"У нас потрясающие отношения. Не планировал сделать так, чтобы фанаты "Милана" полюбили меня. Все получилось само собой. Они поют, что проделали весь этот путь, чтобы увидеть, как Кака забьет. Каждый раз, когда я возвращаюсь на "Сан-Сиро" и слышу эту песню или смотрю видео с ней, у меня идут мурашки", - цитирует Кака пресс-служба клуба.

Кака играл за "Милан" с 2003 по 2009 год. В 2013 году бразилец вернулся в "Милан" из мадридского "Реала".


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Теги: Кака Милан
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