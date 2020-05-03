Клубам Серии А разрешат тренироваться на своих базах с завтрашнего дня

Итальянское правительство отменило предыдущее решение, которое предусматривало возвращение команд к занятиям 18 мая.

Об этом сообщает Football Italia.



По информации источника, правительство признало, что следует открыть все тренировочные центры разом (сперва 4 мая планировали открыть лишь отдельные).



Отмечается, что решение насчет возобновления Серии А может быть принято 6 мая.



Ранее все клубы итальянского чемпионата согласились доиграть сезон.