Об этом сообщает Football Italia.
По информации источника, правительство признало, что следует открыть все тренировочные центры разом (сперва 4 мая планировали открыть лишь отдельные).
Отмечается, что решение насчет возобновления Серии А может быть принято 6 мая.
Ранее все клубы итальянского чемпионата согласились доиграть сезон.
Клубам Серии А разрешат тренироваться на своих базах с завтрашнего дня
Итальянское правительство отменило предыдущее решение, которое предусматривало возвращение команд к занятиям 18 мая.
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