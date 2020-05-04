Роналду с семьей вернулся в Турин

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вернулся в Италию.


Нападающий покинул страну в марте и улетел к себе на родину в Португалию. Роналду и его семья провели карантин на Мадейре. Ранее сообщалось, что у игрока проблемы с его частным самолетом и он не может вылететь в Турин.

По возвращении в Италию Криштиану проведет две недели в самоизоляции, прежде чем сможет тренироваться на базе вместе с командой.

В ближайшие дни в расположение туринского клуба должны прибыть и другие легионеры. Напомним, что с 4 мая в Италии разрешено возобновить индивидуальные тренировки, с 18-го – командные.

В нынешнем сезоне на счету 35-летнего португальца 25 голов и 4 результативных передачи в 32-х матчах за "Ювентус" во всех турнирах.

Туринский клуб после 26-ти туров лидирует в турнирной таблице итальянской Серии А, которая на данный момент приостановлена из-за распространения коронавирусной инфекции.


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Теги: Роналду Ювентус
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