Роналду с семьей вернулся в Турин

#CristianoRonaldo lascia l'aeroporto di Caselle scortato: trascorrer? a casa i quattordici giorni di isolamento, prima di potersi allenare alla Continassa. ?? #Juventus pic.twitter.com/Nonw7BBE1k — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) May 4, 2020

Нападающий покинул страну в марте и улетел к себе на родину в Португалию. Роналду и его семья провели карантин на Мадейре. Ранее сообщалось, что у игрока проблемы с его частным самолетом и он не может вылететь в Турин.По возвращении в Италию Криштиану проведет две недели в самоизоляции, прежде чем сможет тренироваться на базе вместе с командой.В ближайшие дни в расположение туринского клуба должны прибыть и другие легионеры. Напомним, что с 4 мая в Италии разрешено возобновить индивидуальные тренировки, с 18-го – командные.В нынешнем сезоне на счету 35-летнего португальца 25 голов и 4 результативных передачи в 32-х матчах за "Ювентус" во всех турнирах.Туринский клуб после 26-ти туров лидирует в турнирной таблице итальянской Серии А, которая на данный момент приостановлена из-за распространения коронавирусной инфекции.