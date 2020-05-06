У игрока "Торино" выявили коронавирус

"Торино" на своем официальном сайте сообщил, что у одного из футболистов выявили коронавирус.

sillyseason.com

Клуб не стал называть фамилию этого игрока. Коронавирус был выявлен в результате обследования, которое проходили футболисты команды.



Напомним, клубам чемпионата Италии разрешили проводить индивидуальные занятия. По некоторым данным, Серия А может возобновиться в июне.



Матчи Серии A были приостановлены из-за пандемии коронавируса 10 марта.