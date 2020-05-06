Клуб не стал называть фамилию этого игрока. Коронавирус был выявлен в результате обследования, которое проходили футболисты команды.
Напомним, клубам чемпионата Италии разрешили проводить индивидуальные занятия. По некоторым данным, Серия А может возобновиться в июне.
Матчи Серии A были приостановлены из-за пандемии коронавируса 10 марта.
У игрока "Торино" выявили коронавирус
"Торино" на своем официальном сайте сообщил, что у одного из футболистов выявили коронавирус.
sillyseason.com
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