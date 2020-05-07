В "Фиорентине" шесть человек заразились коронавирусом

3 футболиста и 3 сотрудника "Фиорентины" заразились коронавирусом.

Итальянский клуб не стал называть их имена.

Отмечается, что заразившиеся изолированы. Остальные игроки с завтрашнего дня смогут начать проводить тренировки на клубной базе по индивидуальной программе.

На сегодняшний день в мире выявлено почти 4 миллиона зараженных коронавирусом. В Италии количество зараженных превысило 215 тысяч.


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Теги: Фиорентина Коронавирус Серия А
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