В "Фиорентине" шесть человек заразились коронавирусом

3 футболиста и 3 сотрудника "Фиорентины" заразились коронавирусом.



Итальянский клуб не стал называть их имена.



Отмечается, что заразившиеся изолированы. Остальные игроки с завтрашнего дня смогут начать проводить тренировки на клубной базе по индивидуальной программе.



На сегодняшний день в мире выявлено почти 4 миллиона зараженных коронавирусом. В Италии количество зараженных превысило 215 тысяч.