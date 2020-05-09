Вылечившийся от коронавируса Дибала начал тренировки на базе "Ювентуса"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала возобновил тренировки на базе клуба.

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Об этом сообщает Tuttosport.



Аргентинец несколько раз с марта месяца получал положительный тест на коронавирус, но последний тест показал отрицательный результат.



Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Сейчас большинство клубов возвращается к тренировкам на базе.