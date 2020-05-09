Об этом сообщает сайт клуба.
Ранее президент клуба Паоло Скарони заявил, что в клубе появилось несколько футболистов с коронавирусом.
Клуб заявляет, что Скарони посчитал за новые заболевания случаи коронавируса у читы Мальдини - отца Паоло и сына Даниэле, у которых коронавирус был выявлен в апреле.
"Милан" опроверг заявление президента клуба о новых заражениях коронавирусом в клубе
"Милан" опроверг информацию о заболеваниях коронавирусом в клубе.
Фото: Getty Images
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