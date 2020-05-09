"Милан" опроверг заявление президента клуба о новых заражениях коронавирусом в клубе

"Милан" опроверг информацию о заболеваниях коронавирусом в клубе.

Фото: Getty Images

Об этом сообщает сайт клуба.



Ранее президент клуба Паоло Скарони заявил, что в клубе появилось несколько футболистов с коронавирусом.



Клуб заявляет, что Скарони посчитал за новые заболевания случаи коронавируса у читы Мальдини - отца Паоло и сына Даниэле, у которых коронавирус был выявлен в апреле.