Телевещатели Италии отказываются платить за права на показ матчей Серии А

Телекомпания Sky Sport Italia не планирует выплачивать Серии А заключительный транш за телеправа по причине паузы в чемпионате из-за коронавируса.

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Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. На следующей неделе по этому вопросу пройдет собрание. Серия А уже начала переговоры о снижении выплат или рассрочке, но клубы лиги выступают против.



Напомним, что ранее команды Италии общим голосованием решили, что текущий сезон должен быть доигран, а тренировочный процесс может быть возобновлен с 18 мая.



Также ранее стало известно, что у ряда сотрудников и футболистов клубов Серии А обнаружены случаи заражения коронавирусом.



Отметим, что на территории Италии на данный момент зафиксировано более 218 тысяч заражений коронавирусом, умерло более 30 тысяч человек. В мире число подтвержденных заболеваний преодолело отметку в 4,1 млн.