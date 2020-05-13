Клубы Серии А хотят возобновить сезон 13 июня

Чемпионат Италии может быть возобновлен через месяц.

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Об этом сообщает Football Italia.



По версии источника, клубы Серии А проголосовали за возвращение сезона 13 июня. С 18 мая им разрешили командные тренировки. В вопросе возобновления сезона руководство лиги ждёт ответа от правительства.



Напомним, чемпионат Италии был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Клубам осталось доиграть 12 матчей, а лидером после 26 туров с 63 очками является "Ювентус".