Ибрагимович нарушил шведское законодательство, когда проехался на своем Ferrari в Стокгольме

Сообщается, что футболист нарушил шведское законодательство, проехавшись на своем Ferrari Monza SP 2 в Стокгольме. Отмечается, что Ибрагимович не нарушал правила дорожного движения. Однако он не зарегистрировал свой автомобиль. Срок лицензии истек еще 30 марта, поэтому Ибрагимович не имел права водить свой Ferrari по улицам города.
Стоимость этого автомобиля, который Ибрагимович купил себе на день рождения, составляет 1,5 млн евро.
? Zlatan, Ferrari Monza SP2'siyle ?sve?'te gezitide ? pic.twitter.com/y9VvdZUBjW— SporGram™ (@SporGram) May 10, 2020