Гонсало Игуаин вернулся в Италию

Как сообщает Football Italia, форвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин сегодня вернулся в Италию.



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В ближайшее время 32-летний форвард сдаст медицинские тесты, после чего должен будет отправиться на двухнедельный карантин.



На данный момент все игроки "Ювентуса" находятся в Турине и готовы начать подготовку к матчем Серии А.



Игуаин в нынешнем сезоне провел 23 матча, забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.