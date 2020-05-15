В ближайшее время 32-летний форвард сдаст медицинские тесты, после чего должен будет отправиться на двухнедельный карантин.
На данный момент все игроки "Ювентуса" находятся в Турине и готовы начать подготовку к матчем Серии А.
Игуаин в нынешнем сезоне провел 23 матча, забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.
Гонсало Игуаин вернулся в Италию
Как сообщает Football Italia, форвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин сегодня вернулся в Италию.
Фото: © Global Look Press
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