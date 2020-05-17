"Милан" включился в борьбу за нападающего "Сантоса" Кайо Жорже

Нападающий "Сантоса" Кайо Жорже может продолжить карьеру в Италии.



Как сообщает известный журналист Николо Скира, в услугах 18-летнего футболиста заинтересованы "Милан" и "Ювентус". Россонери гарантируют Жорже возможность задержаться в Европе и уже начал вести переговоры с агентом Джулиано Бертолуччи.



В минувшем сезоне форвард провел три матча в чемпионате Бразилии. Его контракт с "Сантосом" рассчитан до декабря 2021 года.