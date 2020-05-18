Футболист "Фиорентины" рассказал, что болел коронавирусом в течение двух месяцев

Защитник "Фиорентины" Мартин Касерес рассказал о том, как он болел коронавирусом.



"У меня коронавирус был в течении двух месяцев. Были некоторые симптомы. Они появились между 8 и 15 марта. Я находился дома и что-то почувствовал в легких. Может, вирус просто влюбился в меня. Накануне пришли результаты теста, и они были отрицательными. Теперь я как новенький, полностью здоровый и чувствую себя хорошо", — сказал Касерес в своем инстаграме.



Напомним, чемпионат Италии был приостановлен из-за пандемии коронавируса.



Сегодня стало известно, что до 13 июня Серия А не возобновится.