Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду тренировался сегодня с командой, сообщает Football Italia.
Напомним, чемпионат Италии приостановлен из-за пандемии коронавируса. После введения в стране карантина португалец отправился в родную Мадейру, где продолжал тренироваться самостоятельно.
В начале мая португалец вернулся в Италию, после чего самоизолировался на две недели.
В нынешнем сезоне Роналду забил 21 мяч и отдал 3 результативные передачи.
Роналду вернулся к тренировкам с "Ювентусом"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!