Как сообщает Sports.ru со ссылкой на Vidas Correio da Manha, Роналду приобрел земельный участок площадью около 10 тыс. кв. м в фешенебельном районе Кашкайша. Примерная цена - 8 миллионов евро.
На территории уже начато строительство особняка. Скорее всего, в дальнейшем португалец будет использовать его в бизнес целях.
- Это инвестиция, а не дом, где футболист думает жить постоянно, когда перестает играть, - сказал источник, знакомый с ситуацией.
Небольшие городки Эшторил, Кашкайш, Каркавелуш, Синтра и Кошта-де-Капарика находятся в 20-ти минутах езды от Лиссабона.
В нынешнем сезоне на счету 35-летнего португальца 25 голов и 4 результативных передачи в 32-х матчах за "Ювентус" во всех турнирах.
"Ювентус" после 26-ти туров лидирует в турнирной таблице итальянской Серии А.
Роналду приобрел землю на фешенебельном курорте за 8 млн евро
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду купил землю на Лиссабонской Ривьере.
Фото: Sportbox
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