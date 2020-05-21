"Cан-Сиро" могут снести из-за отсутствия статуса историко-культурного достояния

Основная арена " Милана " и "Интера" "Сан-Сиро" ("Джузеппе Меацца") может быть снесена.

Фото: Getty Images

Об этом сообщает La Repubblica.



Комиссия совета по культурным наследием постановила, что арена не может называться историко-культурным достоянием. По её мнению, после внесения правок в конструкцию арены к ЧМ-1990, от нее сохранилась лишь малая часть от образца 1925 года. Также комиссия приводит в аргументацию то, что стадион многократно реконструировался, что не допустимо с объектом культурного наследия.



Напомним, "Милан" и "Интер" планируют строительство нового стадиона.