"Потеря обоняния и вкуса, лихорадка". Девушка выздоровевшего от коронавируса Ругани - о симптомах болезни

Микела Персико, девушка защитника "Ювентуса" Даниэля Ругани, рассказала о симптомах инфекции COVID-19.

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- Сейчас все хорошо. К счастью, у меня были легкие симптомы: потеря обоняния и вкуса, лихорадка, общая усталость. Нам с Даниэле в этом плане очень повезло. Самый большой страх заключался в том, что я беременна и постоянно оставалась дома одна, потому что Даниэле тоже заболел и самоизолировался.



В день, когда у Даниэле выявили коронавирус, я предположила, что тоже заразилась. Боялась, что это отразится на беременности. Это ведь новый вирус, никто не знает, какие последствия могут быть для беременных. Первые дни были ужасными. Спрашивала у всех совета. К счастью, врачи меня успокоили, - цитирует Персико Tuttosport.



Напомним, Даниэле Ругани стал одним из первых профессиональных футболистов, кто заразился коронавирусом. Это случилось 12 марта. На данный момент защитник здоров.



В нынешнем сезоне Серии А Ругани провел три матча и запомнился одним предупреждением.



Напомним, текущий сезон чемпионата Италии может быть доигран в формате плей-офф. На данный момент "Ювентус" занимает занимает первое место в турнирной таблице, опережая "Лацио" на одно очко.