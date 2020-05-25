Ибрагимович получил травму. Возможно, он выбыл на долгий срок

Форвард " Милана " Златан Ибрагимович получил повреждение на тренировке команды.

Фото: GLP

Об этом сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, шведский футболист почувствовал резкую боль в икроножной мышце во время двусторонки.



У врачей есть опасения, что у игрока пострадало ахиллово сухожилие. В таком случае Ибрагимович выпадет на долгое время.



В текущем сезоне Серии А форвард забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.