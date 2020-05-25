Об этом сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, шведский футболист почувствовал резкую боль в икроножной мышце во время двусторонки.
У врачей есть опасения, что у игрока пострадало ахиллово сухожилие. В таком случае Ибрагимович выпадет на долгое время.
В текущем сезоне Серии А форвард забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.
Ибрагимович получил травму. Возможно, он выбыл на долгий срок
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович получил повреждение на тренировке команды.
Фото: GLP
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