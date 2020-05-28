Чемпионат Италии возобновится 20 июня

Чемпионат Италии будет возобновлен 20 июня.

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Об этом сообщает Football Italia.



Министр спорта страны Винченко Спадафора заявил, что клубы Серии А дали гарантии, что будут проводить тестирование игроков на коронавирус.



В турнирной таблице итальянского чемпионата лидирует "Ювентус", набравший 63 очка. На втором месте с 62 баллами идет "Лацио". Замыкает тройку "Интер", у которого в активе 54 очка.