Об этом сообщает Football Italia.
Министр спорта страны Винченко Спадафора заявил, что клубы Серии А дали гарантии, что будут проводить тестирование игроков на коронавирус.
В турнирной таблице итальянского чемпионата лидирует "Ювентус", набравший 63 очка. На втором месте с 62 баллами идет "Лацио". Замыкает тройку "Интер", у которого в активе 54 очка.
Чемпионат Италии возобновится 20 июня
Чемпионат Италии будет возобновлен 20 июня.
Фото: © REUTERS
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