"Ювентус" предлагает за Кайо Жорже 15 млн евро. "Сантос" требует 30 млн

"Ювентус" хочет подписать нападающего "Сантоса" Кайо Жорже.



Как сообщает Calciomercato, туринский клуб готов заплатить за 18-летнего форварда 15 миллионов евро. "Сантос" же требует 30 миллионов. Не исключено, что клубы сумеют договориться о сумме компенсации за игрока.



Кайо провел за "Сантос" 6 матчей и забил один гол. Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,2 миллиона евро.