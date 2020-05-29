"Все мы можем что-то показать". Подруга Роналду выложила горячую фотографию из спортивного зала

- Важность быть самим собой заключается в принятии и признании того, кем мы являемся.Мы все имеем таланты, поэтому все мы можем что-то показать, чему-то научить и чем-то поделиться. Это то, что делает нас уникальными и особенными, - написала девушка.В нынешнем сезоне на счету 35-летнего португальца 25 голов и 4 результативных передачи в 32-х матчах за "Ювентус" во всех турнирах."Ювентус" после 26-ти туров лидирует в турнирной таблице итальянской Серии А.