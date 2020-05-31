Примечательно, что бразилец не включил в топ-5 форварда "Ювентуса", обладателя пяти "Золотых мячей" Криштиану Роналду.
"Первый номер, безусловно, Месси Пройдет еще 20 или 30 лет, прежде чем мы увидим нечто подобное. Мне также нравятся Салах, Неймар, Азар и, конечно, Мбаппе", - приводит слова Роналдо AS.
Роналдо выступал за "Крузейро", ПСВ, "Барселону", "Интер", "Милан" и "Кориантианс". Карьеру футболиста 43-летний Роналдо завершил в 2011 году.
Роналдо не назвал Криштиану Роналду среди пяти лучших игроков мира
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал пятерых лучших футболистов мира.
Фото: © Global Look Press
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