Эшли Янг отреагировал на смерть Джорджа Флойда

?????????? pic.twitter.com/YG6MnVo9XH— Ashley Young (@youngy18) June 1, 2020
Права на игрока принадлежат "Манчестер Юнайтед".
Напомним, на прошлой неделе в США афроамериканец погиб в результате задержания полицейскими. Флойд попытался расплатиться поддельным чеком в одном из магазинов Миннеаполиса, что и стало причиной задержания.
Волна протестов переросла в погромы в нескольких штатах Америки.
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