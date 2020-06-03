"Кучка тупых уб**дков". Лукаку отреагировал на шутку бельгийской газеты, переделавшей лозунг "Жизни черных важны"

Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку жестко отреагировал на рисунок бельгийской газеты Het Nieuwsblad.

Фото: инстаграм Лукаку

Издание в шутливой форме попыталось обыграть увольнение спортивного директора "Андерлехта" Майкла Вершурена.



Журналисты обыграли его уход из клуба карикатурой на главное происшествие последних дней. Речь о гибели темнокожего мужчины Джорджа Флойда, который был убит полицейским в США. Этот инцидент вызвал огромный резонанс не только в стране, но и по всему миру.



- Бельгийская газета думает, что это смешно! Все вы - кучка тупых уб**дков, - написал Лукаку в своем инстаграме.



Бельгийское издание также переделало лозунг. Вместе оригинального "Black lives matter" (жизни черных важны) они написали "Purple lives matter" (жизни фиолетовых важны).