Роналду первым из футболистов стал долларовым миллиардером

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду первым из футболистов заработал миллиард долларов.

thescore.com

Об этом сообщает Forbes.



35-летний португальский форвард третий спортсмен, чье состояние превышает миллиард. Ранее это удалось гольфисту Тайгеру Вудсу и боксёру Флойду Мейвезеру.



Отмечается, что за футбольную карьеру Роналду заработал 650 миллионов долларов в качестве зарплаты. Остальные деньги принесли доходы от спонсорских контрактов.



Роналду - самая богатая знаменитость в 2020 году. К июню он заработал 105 миллионов долларов.