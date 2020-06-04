Об этом сообщает Forbes.
35-летний португальский форвард третий спортсмен, чье состояние превышает миллиард. Ранее это удалось гольфисту Тайгеру Вудсу и боксёру Флойду Мейвезеру.
Отмечается, что за футбольную карьеру Роналду заработал 650 миллионов долларов в качестве зарплаты. Остальные деньги принесли доходы от спонсорских контрактов.
Роналду - самая богатая знаменитость в 2020 году. К июню он заработал 105 миллионов долларов.
Роналду первым из футболистов стал долларовым миллиардером
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду первым из футболистов заработал миллиард долларов.
thescore.com
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