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Роналду первым из футболистов стал долларовым миллиардером

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду первым из футболистов заработал миллиард долларов.
thescore.com
Об этом сообщает Forbes.

35-летний португальский форвард третий спортсмен, чье состояние превышает миллиард. Ранее это удалось гольфисту Тайгеру Вудсу и боксёру Флойду Мейвезеру.

Отмечается, что за футбольную карьеру Роналду заработал 650 миллионов долларов в качестве зарплаты. Остальные деньги принесли доходы от спонсорских контрактов.

Роналду - самая богатая знаменитость в 2020 году. К июню он заработал 105 миллионов долларов.


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Теги: Роналду Ювентус
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