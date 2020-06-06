Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин может пропустить ответный полуфинальный матч Кубка Италии с "Миланом".
Как сообщает Football Italia, аргентинский футболист получил травму. Игуаин пропустил сегодняшнюю тренировку команды. Скорее всего, он не сможет восстановиться к игре с "Миланом", которая состоится 12 июня.
В нынешнем сезоне Игуаин провел 32 матча, забил 8 голов и сделал 8 голевых передач.
Игуаин может не сыграть в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии с "Миланом"
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