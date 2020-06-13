Болельщики могут вернуться на матчи Серии А в июле

В Италии не исключают, что в следующем месяце болельщики смогут вернуться на стадионы на матчи чемпионата страны.



По словам президента Федерации футбола Италии, возвращение болельщиков будет означать, что страна справилась с пандемией коронавируса и вернулась к прежней жизни.



Напомним, чемпионат Италии приостановлен с марта. Возобновится турнир 20 июня.



В турнирной таблице Серии А с 63 очками лидирует "Ювентус".