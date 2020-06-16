Свернуть все/Развернуть все

Каррера: "Аталанта" способна выиграть Серию А, если приобретет несколько качественных игроков

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался о перспективах "Аталанты".
Фото: ФК "Спартак"
"Считаю, что они способны выиграть чемпионат Италии, если приобретут несколько качественных игроков. Я выступал за "Аталанту" в 7 сезонах. У меня есть дом в Бергамо. Это серьезный и крепкий клуб, который прогрессирует с каждым годом, у них сильная академия.

Гасперини делает потрясающую работу. Команда при нем показывает красивый футбол", - приводит слова Карреры Football Italia.

"Аталанта" в нынешнем сезоне занимает 4-е место в таблице с 48 очками.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Каррера Аталанта Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Арминия" досрочно получила путевку в Бундеслигу
Бывший футболист "Валенсии" объявил о завершении карьеры в 23 года
Вида может перейти в российский клуб 3
"Вильярреал" минимально обыграл "Мальорку", "Хетафе" и "Эспаньол" сыграли вничью
Крал приехал на тренировку "Спартака" на новом автомобиле Lamborghini Huracan (фото) 1
"Уже скоро". Дзюба в предвкушении возобновления чемпионата России (фото)
"Боруссия" М разгромила "Вольфсбург"
"Челси" не собирается покупать Роналду
Бывшая порноактриса составила символическую сборную сезона АПЛ
18-летний футболист "ПСЖ" перейдет в "Баварию"
"Енисей" объявил об уходе двух защитников
Пономарев: будет хорошо, если ЦСКА сыграет с "Зенитом" вничью 1
Ринат Билялетдинов: не думаю, что сын вернется в большой футбол 1
Португальская футбольная федерация объявила о продлении контракта с Сантушем
Каррера: "Аталанта" способна выиграть Серию А, если приобретет несколько качественных игроков
Смолов - в заявке "Сельты" на матч с "Вальядолидом"
Ташуев: когда тренером "Краснодара" числился Матвеев, была путаница в головах футболистов
"Думаю, что "Зенит" откажет". Радимов - о продаже Дзюбы в "Тоттенхэм"
Стали известны сроки проведения матчей Лиги чемпионов
Панюков: я бы сажал в камеры на пару дней за нарушение самоизоляции 6
Мелкадзе вернется в "Спартак" после аренды из "Тамбова"
Булатов: оптимальный вариант для Руденко - пойти в команду уровня второй восьмёрки РПЛ
Семак: последнее время ЦСКА играл не так стабильно, как хотели болельщики, но это один из лидеров
Друг Мертенса рассказал, что игрок мог перейти в "Зенит" 2
Мусаев: благодарен клубу. Мало кто решился бы доверить команду тренеру "молодежки"
Финал Лиги Европы пройдет в немецком Кельне 1
РФС разрешил "Тамбову" проводить домашние матчи на одном из стадионов ЧМ-2018
Источник: дочерняя компания "Лукойла" может стать спонсором "Ротора" 13
Игнашевич: слова о завершении карьеры дались волнительно и тяжело. У кого-то слезы появились
Болельщики "Ростова" с отрицательным тестом на коронавирус смогут попасть на гостевой матч с "Сочи"
Все новости