Каррера: "Аталанта" способна выиграть Серию А, если приобретет несколько качественных игроков

Бывший главный тренер " Спартака " Массимо Каррера высказался о перспективах "Аталанты".

Фото: ФК "Спартак"

"Считаю, что они способны выиграть чемпионат Италии, если приобретут несколько качественных игроков. Я выступал за "Аталанту" в 7 сезонах. У меня есть дом в Бергамо. Это серьезный и крепкий клуб, который прогрессирует с каждым годом, у них сильная академия.



Гасперини делает потрясающую работу. Команда при нем показывает красивый футбол", - приводит слова Карреры Football Italia.



"Аталанта" в нынешнем сезоне занимает 4-е место в таблице с 48 очками.