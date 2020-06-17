"Наполи" обыграл "Ювентус" в финале Кубка Италии

Кубок Италии



Финал



"Наполи" - "Ювентус" - 0:0 (4:2 пен)

В финальном матче Кубка Италии "Наполи" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ювентус".Основное времени встречи закончилось вничью - 0:0. В серии пенальти подопечные Дженнаро Гаттузо победили со счетом 4:2.: Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Мариу Руй (Хюсай, 80), Кулибали, Фабиан Руис (Аллан, 80), Демме, Инсинье, Зелиньски (Элмас, 87), Кальехон (Политано, 66), Мертенс (Милик, 66).: Буффон, де Лигт, Алекс Сандро, Бонуччи, Пьянич (Бернардески, 74), Куадрадо (Рэмси, 85), Дуглас Коста (Данило, 65), Матюиди, Бентанкур, Роналду, Дибала.: Бонуччи, 51, Мариу Руй, 77, Дибала, 83.