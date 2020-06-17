Свернуть все/Развернуть все

"Наполи" обыграл "Ювентус" в финале Кубка Италии

В финальном матче Кубка Италии "Наполи" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ювентус".

Основное времени встречи закончилось вничью - 0:0. В серии пенальти подопечные Дженнаро Гаттузо победили со счетом 4:2.

Кубок Италии

Финал

"Наполи" - "Ювентус" - 0:0 (4:2 пен)


"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Мариу Руй (Хюсай, 80), Кулибали, Фабиан Руис (Аллан, 80), Демме, Инсинье, Зелиньски (Элмас, 87), Кальехон (Политано, 66), Мертенс (Милик, 66).

"Ювентус": Буффон, де Лигт, Алекс Сандро, Бонуччи, Пьянич (Бернардески, 74), Куадрадо (Рэмси, 85), Дуглас Коста (Данило, 65), Матюиди, Бентанкур, Роналду, Дибала.

Предупреждения: Бонуччи, 51, Мариу Руй, 77, Дибала, 83.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Наполи Ювентус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Манчестер Сити" дома разгромил "Арсенал"
"Наполи" обыграл "Ювентус" в финале Кубка Италии 2
Экс-футболист ЦСКА Жо подписал долгосрочное соглашение с "Коринтиансом"
"Лейпциг" упустил победу над "Фортуной", пропустив два гола в концовке
Дортмундская "Боруссия" потерпела поражение от "Майнца"
Вратарь "Сочи" Заболотный: пока готовимся к матчу с "Ростовом". Что решат, то и будем делать
Жена Карпина: не даю никаких комментариев по поводу ситуации с коронавирусом в "Ростове" 1
Мещеряков: в руководстве РФС говорили, что если нет условий для переноса, то это техническое поражение
"Сельта" со Смоловым сыграла вничью с "Вальядолидом"
"Ростов" сходит с дистанции. В РПЛ первый клуб на карантине (видео) 1
Булыкин: в любом случае сезон нужно доиграть
Червиченко: если в "Ростове" много заболевших, можно подойти гибко и пару матчей с участием команды перенести 1
Червиченко: не уверен, что "Спартак" сможет сократить расстояние до пятого места. С "Арсеналом", думаю, вничейку сгоняют 5
Талалаев: для "Ростова" играть молодежным составом - обречь себя на негативный результат 1
"Астон Вилла" и "Шеффилд" не забили голов
"Манчестер Сити" - "Арсенал": Де Брюйне, Марез и Обамеянг сыграют с первых минут
"Айнтрахт" одержал победу над "Шальке" 1
Игроки "Астон Виллы" и "Шеффилд Юнайтед" поддержали акцию "Жизни черных важны" (фото) 2
"Наполи" и "Ювентус" назвали стартовые составы
В "Рубине" опровергли, что Зуев заразился коронавирусом
"Преступление против России". Созин прокомментировал новость о шести заразившихся в "Ростове" 5
В Украине болельщики поддержали американского полицейского, который убил афроамериканца 12
"Клуб продолжит ставить перед собой самые высокие цели". "Спартак" обратился к болельщикам 1
Карпин: будут ли теперь технические поражения? Я не знаю 6
Смолов начнет матч с "Вальядолидом" с первых минут
Министр спорта МО: выступать "Химки" будут в ФНЛ в любом случае 2
У игрока "Рубина" Зуева выявлен коронавирус 1
Хавбек "Спартака" Игнатов хочет перейти в "Локомотив" 3
Божович: самой большой проблемой Николича станет налаживание контакта с болельщиками 1
Опубликованы даты матчей сборной России в Лиге наций
Все новости