"Когда есть индивидуально сильные игроки, это означает, что они иногда могут решить судьбу матча. Но нам нужно, чтобы лучшую игру показывала вся команда.
Если прислушиваться к мнениям, то можно подумать, что наша команда разваливается. Если брать факты – мы лидируем в таблице", – сказал Сарри в эфире Sky Sport Italia.
В матче минувшего тура Серии А "Ювентус" обыграл "Болонью" со счётом 2:0, а на прошлой неделе в серии пенальти уступил "Наполи" в финале Кубка Италии, что стало причиной новой волны критики в адрес "старой синьоры".
Сарри – о критике "Юве": если брать факты – мы лидируем в таблице
Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал критику в адрес его команды.
Фото: Getty Images
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