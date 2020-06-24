Девушка Роналду показала, как отдыхает на яхте

Девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила фото, на котором она отдыхает на яхте.
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В минувшем итальянском туре Криштиану Роналду отметился голом с пенальти в ворота "Болоньи", положившим начало победе "Ювентуса" со счётом 2:0. Этот мяч стал 43-м для Криштиану в Италии, что является лучшим результатом среди всех португальцев, выступавших в Серии А.


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Теги: Роналду Ювентус Серия А
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