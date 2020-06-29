Роналду показал новую необычную причёску

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду предстал в социальных сетях в новом образе.

В текущем сезоне Роналду провёл в рамках Серии А 24 матча, забил 23 гола и сделал четыре ассиста.

"Великий тот, кто может сиять, не приглушая свет других". Подруга Роналду выложила новое фото с яхты


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Теги: Серия А Роналду Ювентус
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