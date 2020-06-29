Роналду показал новую необычную причёску Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду предстал в социальных сетях в новом образе. View this post on Instagram What do you think about my look like my brother Panita ?! ?? A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jun 29, 2020 at 12:00pm PDT В текущем сезоне Роналду провёл в рамках Серии А 24 матча, забил 23 гола и сделал четыре ассиста. "Великий тот, кто может сиять, не приглушая свет других". Подруга Роналду выложила новое фото с яхты Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 23:21 Опубликовал: Григорий Каленов Теги: Серия А Роналду Ювентус Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5