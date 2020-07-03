Бывший наставник "Зенита" после возвращения из России в Италию работал в "Роме" и "Интере". С окончания прошлого сезона 61-летний специалист находится без работы.
О том, что Спаллетти главный претендент на пост в "Фиорентине", сообщает La Repubblica. Заинтересованность клуба в его услугах подтверждает SportMediaset.
Под руководством Джузеппе Якини команда не может выиграть в пяти встречах подряд, "Фиорентина" делит 13-15 места с "Удинезе" и "Торино". Отрыв от зоны вылета составляет 6 очков.
Экс-тренер "Зенита" Спаллетти - основной кандидат на пост в "Фиорентине"
Президент "Фиорентины" Рокко Коммиссо намерен пригласить на пост главного тренера команды Лучано Спаллетти.
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