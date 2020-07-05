Буффон планирует играть как минимум до 43 лет

Сейчас Буффону 42 года.

"С тех пор как мне исполнилось 40, иду от месяца к месяцу. Мне нужно внимательно следить за ситуацией и всегда быть готовым отойти. Как минимум до 43 лет я здесь. Как только почувствую, что этот момент настал, уйду", - приводит слова Буффона Football Italia.

Буффон является воспитанником "Пармы", откуда перешел в туринский клуб. Также Буффон провел один сезон в "ПСЖ", после чего вернулся в "Ювентус".

В текущем сезоне вратарь принял участие в 8 матчах и пропустил 8 голов.


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Теги: Буффон Ювентус Серия А
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