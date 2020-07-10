"Это не мой "Милан", сейчас здесь всё работает по-другому. Цели уже не те, что были раньше. Это не те цели, к которым я стремлюсь", - цитирует шведского футболиста Sport Mediaset.
Ибрагимович зимой подписал контракт с "Миланом" до конца текущего сезона.
Ибрагимович провел 11 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.
"Росонери" занимают 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков. Лидирует в Серии А "Ювентус" с 75 баллами в активе.
Ибрагимович: это не мой "Милан", сейчас здесь всё работает по-другому
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович недоволен целями клуба.
standard.co.uk
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