Роналду и Родригес встречаются с 2016 года. Девушка в 2017 году родила футболисту дочь, которую назвали Алана Мартина. У португальца есть еще трое детей, которые родились от суррогатных матерей.
Роналду со своей подругой завтракают на яхте (фото)
Девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила пост в инстаграм, в котором показала отдых на яхте.
Роналду и Родригес встречаются с 2016 года. Девушка в 2017 году родила футболисту дочь, которую назвали Алана Мартина. У португальца есть еще трое детей, которые родились от суррогатных матерей.
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