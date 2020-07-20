Подруга Роналду выложила серию снимков с розой (фото) Девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес порадовала подписчиков очередным ярким фото в "инстаграме". View this post on Instagram ????? @prettylittlething A post shared by Georgina Rodr?guez (@georginagio) on Jul 20, 2020 at 9:20am PDT Отметим, что прошедшей ночью "Ювентус" одолел "Лацио" в 34 туре Серии А. Криштиану оформил дубль и стал автором победного мяча. Всего в текущем сезоне на его счету 30 матчей в Серии А, 30 голов и пять результативных передач. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 08:12 Опубликовал: Григорий Каленов Теги: Серия А Ювентус Роналду Нашли ошибку в статье? Напечатать (1) 20 1 2 3 4 5