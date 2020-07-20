Подруга Роналду выложила серию снимков с розой (фото)

Отметим, что прошедшей ночью "Ювентус" одолел "Лацио" в 34 туре Серии А. Криштиану оформил дубль и стал автором победного мяча.Всего в текущем сезоне на его счету 30 матчей в Серии А, 30 голов и пять результативных передач.