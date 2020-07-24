Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" и завершилась вничью со счетом 1:1.
"У "Аталанты" отличная команда. Хотели любой ценой добиться победы. Знали, как будет действовать соперник. Мы проделали хорошую работу.
Жаль, что Романьоли получил травму. Он отличный капитан, надеюсь, скоро восстановится. Но я горд сейчас быть капитаном "Милана", - цитирует Доннаруму Sky Sport Italia.
"Милан" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 60 очков.
Доннарума: я горд быть капитаном "Милана"
Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарума подвел итоги матча 36-го тура чемпионата Италии с "Аталантой".
Global Look Press
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