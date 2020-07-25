Швед планирует перевезти свою семью в Италию. Агент форварда Мино Райола пытается добиться для Златана контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год. Руководство "Милана" готов предложить максимум 4.
Ибрагимович присоединился к "россонери" зимой. Он провел 16 матчей в Серии А, забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи. Соглашение рассчитано до 31 августа этого года.
Источник: твиттер журналиста Николо Скиры
Ибрагимович хочет получать в "Милане" 6 млн евро, клуб предлагает 4 млн
Руководство "Милана" пытается согласовать новый контракт с нападающим команды Златаном Ибрагимовичем.
Фото: ФК "Милан"
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