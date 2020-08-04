Дибала - лучший игрок Серии А минувшего сезона

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала признан лучшим игроком чемпионата Италии.

Фото: Global Look Press

Пауло Дибала в нынешнем сезоне забил 11 голов в 33 матчах. "Ювентус" в 36-м туре чемпионата Италии обыграл "Сампдорию" и досрочно стал чемпионом.



Также несколько футболистов получили индивидуальные награды: голкипер туринцев Войцех Щенсны признан лучшим вратарем. Лучший защитник - игрок "Интера" Стефан де Врей. Алехандро Гомес из "Аталанты" признан лучшим хавбеком. Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле - лучший нападающий. Деян Кулусевски из "Пармы" - лучший молодой игрок.



Источник: сайт Серии А